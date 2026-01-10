$!Atacan a balazos a un limpiavidrios en Las Quintas, en Culiacán

Los hechos se reportaron cerca de las 14:00 horas en el cruce del bulevar Xicoténcatl y el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo.

CULIACÁN._ Un presunto limpiavidrios fue atacado a balazos la tarde de este sábado en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Mauro Abraham “N”, de 37 años de edad, a quien agredieron a tiros cuando estaba ejerciendo su oficio.

El hombre fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital, aunque se desconoce los medios por los que llegó.

La escena fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron cerrado uno de los carriles del Malecón, ante la localización de casquillos percutidos.