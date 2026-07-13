Atacan a balazos a una mujer en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán; fue trasladada a un hospital

Una mujer resultó herida de bala la tarde de este lunes 13 de julio tras ser atacada por civiles armados en calles de la colonia 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:40 horas sobre la calle Ángel Martínez, esquina con Comandante Calixto Peña, a unos metros del fraccionamiento Florida y de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de seguridad y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a la víctima, quien fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni han informado sobre la gravedad de las lesiones que presentó. Tampoco se han dado a conocer datos sobre los responsables de la agresión.

El ataque ocurrió a unos metros de una vivienda de dos plantas que en meses anteriores fue atacada a balazos y vandalizada en al menos dos ocasiones, inmueble que posteriormente fue utilizado como campamento provisional por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La zona fue asegurada por las corporaciones de seguridad, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.