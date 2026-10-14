$!Atacan a balazos a una mujer en la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer resultó herida de gravedad luego de ser atacada a balazos por civiles armados que viajaban a bordo de un vehículo, en calles de la Colonia Benito Juárez, en Mazatlán.

La agresión se registró alrededor de las 19:20 horas de este miércoles 14 de octubre, en el cruce de las calles Revolución y Privada de la Estrella, entre las avenidas Insurgentes e Internacional, cerca del Infonavit Jabalines.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de un vehículo dispararon contra la mujer y posteriormente se retiraron del lugar.