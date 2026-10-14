$!Atacan a balazos a una mujer en la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer resultó herida de gravedad luego de ser atacada a balazos por civiles armados que viajaban a bordo de un vehículo, en calles de la Colonia Benito Juárez, en Mazatlán.
La agresión se registró alrededor de las 19:20 horas de este miércoles 14 de octubre, en el cruce de las calles Revolución y Privada de la Estrella, entre las avenidas Insurgentes e Internacional, cerca del Infonavit Jabalines.
De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de un vehículo dispararon contra la mujer y posteriormente se retiraron del lugar.
Durante el ataque, la víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención prehospitalaria y trasladarla a un hospital.
Elementos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego y se encargaron de llevar a la mujer a un centro médico, donde quedó bajo atención del personal de salud.
La agresión generó la movilización de los cuerpos de emergencia en ese sector de la ciudad.
La víctima fue identificada como Rocío Selene “N”, sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre las características del vehículo en el que viajaban los responsables del ataque.