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Violencia

Atacan a balazos a una mujer en la zona del Mercadito, en el Centro de Culiacán

La víctima, de aproximadamente 40 años, fue trasladada a un hospital tras resultar herida este jueves
Noroeste/Redacción
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19/03/2026 21:01
19/03/2026 21:01

CULIACÁN._ Una mujer fue herida a balazos la noche de este jueves 19 de marzo en las inmediaciones de la zona del Mercadito, en la colonia Centro.

El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, donde se reportó a una persona herida de bala.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron a la víctima con lesiones producidas por disparos de arma de fuego.

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La mujer, de aproximadamente 40 años de edad, no ha sido identificada hasta el momento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

En tanto, agentes de seguridad se encargaron de acordonar el área, mientras peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación.

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