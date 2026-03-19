$!Atacan a balazos a una mujer en la zona del Mercadito, en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue herida a balazos la noche de este jueves 19 de marzo en las inmediaciones de la zona del Mercadito, en la colonia Centro.

El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, donde se reportó a una persona herida de bala.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron a la víctima con lesiones producidas por disparos de arma de fuego.