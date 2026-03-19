$!Atacan a balazos a una mujer en la zona del Mercadito, en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue herida a balazos la noche de este jueves 19 de marzo en las inmediaciones de la zona del Mercadito, en la colonia Centro.
El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, donde se reportó a una persona herida de bala.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron a la víctima con lesiones producidas por disparos de arma de fuego.
La mujer, de aproximadamente 40 años de edad, no ha sido identificada hasta el momento.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.
En tanto, agentes de seguridad se encargaron de acordonar el área, mientras peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación.