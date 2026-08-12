$!Atacan a balazos a una mujer frente a plaza comercial de Barrancos, en Culiacán

Una mujer resultó herida de bala tras ser atacada a balazos durante la tarde-noche de este miércoles, frente a una plaza comercial del sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La víctima no ha sido identificada hasta el momento, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana la estabilizaron en el lugar, para luego llevarla hacia un hospital, escoltada por corporaciones de seguridad.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 19:15 horas sobre la avenida Jeovanny Zamudio, casi al llegar a la avenida Antonio Nakayama.