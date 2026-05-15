$!Atacan a balazos a una pareja en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

CULIACÁN._ Una pareja fue atacada a balazos al interior de un domicilio durante la tarde de este viernes en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.
Hasta el momento se desconocen los datos de las víctimas, pero se confirmó que se trata de un hombre y una mujer.
Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Profesora Hortencia Cabada, entre las calles Rey Melchor y la avenida Álvaro Obregón, cerca de las 17:20 horas de este 15 de mayo.
La mujer fue trasladada a un hospital en una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, mientras que la otra víctima fue llevada por medios particulares.
Aparentemente, el ataque se cometió desde la calle hacia el interior de la vivienda.
Sobre la calle y por la banqueta quedaron esparcidos los casquillos percutidos, los cuales fueron recogidos por elementos de Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes.
La zona permanece acordonada, en tanto policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado procesan la escena.