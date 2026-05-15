$!Atacan a balazos a una pareja en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

CULIACÁN._ Una pareja fue atacada a balazos al interior de un domicilio durante la tarde de este viernes en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.

Hasta el momento se desconocen los datos de las víctimas, pero se confirmó que se trata de un hombre y una mujer.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Profesora Hortencia Cabada, entre las calles Rey Melchor y la avenida Álvaro Obregón, cerca de las 17:20 horas de este 15 de mayo.

La mujer fue trasladada a un hospital en una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, mientras que la otra víctima fue llevada por medios particulares.