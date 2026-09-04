$!Atacan a balazos a una pareja en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos de bala tras ser víctimas de una agresión armada registrada durante la mañana de este viernes 4 de septiembre, en las inmediaciones de la colonia Centro Sinaloa.
Las víctimas no han sido identificadas oficialmente; únicamente se informó que se trata de una pareja joven, quienes se encuentran en estado grave debido a las heridas que sufrieron.
De acuerdo con los primeros reportes, fueron trabajadores del Palacio de Gobierno de Sinaloa quienes alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.
El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Manuel Vallarta, entre el bulevar Emiliano Zapata y la calle Fray Servando Teresa de Mier, en el sector institucional del municipio y a escasa distancia del Palacio de Gobierno del Estado.
La pareja viajaba a bordo de un automóvil Hyundai Accent blanco, de modelo reciente, el cual presentó al menos ocho impactos de arma de fuego, concentrados principalmente en el parabrisas frontal, del lado del conductor. Tras la agresión, el vehículo quedó en el sitio con el motor encendido.
Tras recibirse el reporte en los números de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica inicial a los heridos. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención especializada.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona, mientras que personal pericial y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.