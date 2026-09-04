$!Atacan a balazos a una pareja en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos de bala tras ser víctimas de una agresión armada registrada durante la mañana de este viernes 4 de septiembre, en las inmediaciones de la colonia Centro Sinaloa.

Las víctimas no han sido identificadas oficialmente; únicamente se informó que se trata de una pareja joven, quienes se encuentran en estado grave debido a las heridas que sufrieron.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron trabajadores del Palacio de Gobierno de Sinaloa quienes alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.