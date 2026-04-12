$!Atacan a balazos a una persona en Alturas del Sur, en Culiacán

Una persona resultó herida tras ser atacada a balazos la noche de este domingo 12 de abril en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Nevado de Cisne, casi esquina con Monte Taal, en un área donde se ubican juegos infantiles.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a un costado de la vialidad cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó.