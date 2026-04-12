$!Atacan a balazos a una persona en Alturas del Sur, en Culiacán

Una persona resultó herida tras ser atacada a balazos la noche de este domingo 12 de abril en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Nevado de Cisne, casi esquina con Monte Taal, en un área donde se ubican juegos infantiles.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a un costado de la vialidad cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó.
Tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar el área, mientras paramédicos brindaron atención prehospitalaria al herido.
Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su identidad ni su estado de salud.
En la escena quedaron algunas pertenencias de la persona lesionada, así como indicios balísticos, por lo que la zona permaneció asegurada.
Se espera la llegada de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.