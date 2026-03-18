$!Atacan a balazos a una persona en canchas de futbol en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Una persona resultó lesionada tras ser atacada a balazos la tarde de este miércoles 18 de marzo en las inmediaciones de unas canchas de futbol ubicadas en la Colonia Infonavit Barrancos, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Artículo 115 y el bulevar Benjamín Hill.

Se informó que la víctima se encontraba en un pequeño domicilio ubicado en una de las esquinas de las canchas deportivas, cuando fue sorprendida por al menos un sujeto desconocido que le disparó con un arma de fuego.

Tras el ataque, se realizó el reporte al número de emergencias, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.