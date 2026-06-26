$!Atacan a balazos a una persona en el Fraccionamiento Villa del Real, en Culiacán; fue trasladada a un hospital

Una persona resultó herida durante un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes 26 de junio en el Fraccionamiento Villa del Real, al oriente de Culiacán. La agresión fue reportada al número de emergencias 911 sobre la Calle Reina Isabel, entre la Avenida Principal y Paseo del Rey, donde vecinos alertaron sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, tras ser atacada, la víctima intentó escapar de sus agresores e ingresó a un callejón cercano, donde quedaron esparcidos indicios balísticos que serán integrados a la investigación. Posteriormente, la persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado si el traslado se realizó en un vehículo particular o mediante una ambulancia. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio como primeros respondientes y aseguraron el área donde fueron localizados los casquillos percutidos y demás evidencias relacionadas con la agresión.