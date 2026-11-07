$!Atacan a balazos bodega en el fraccionamiento Villa de Jaraco, en Mazatlán; sin lesionados

MAZATLÁN._ Una bodega fue atacada con disparos de arma larga en el fraccionamiento Villas del Jaraco.
El hecho se registró a las 07:00 horas sobre la calle Humboldt y Heródoto, donde, de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra la bodega, construida con lámina acanalada, causando solamente daños en el portón de lámina.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, quienes se encuentran a la espera para ingresar a la bodega.
No se reportaron personas lesionadas tras el ataque.