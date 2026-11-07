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Delincuencia

Atacan a balazos bodega en el fraccionamiento Villa de Jaraco, en Mazatlán; sin lesionados

Sujetos armados dispararon contra la bodega causando solamente daños en el portón de lámina
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2026 09:18
07/11/2026 09:18

MAZATLÁN._ Una bodega fue atacada con disparos de arma larga en el fraccionamiento Villas del Jaraco.

El hecho se registró a las 07:00 horas sobre la calle Humboldt y Heródoto, donde, de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra la bodega, construida con lámina acanalada, causando solamente daños en el portón de lámina.

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Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, quienes se encuentran a la espera para ingresar a la bodega.

No se reportaron personas lesionadas tras el ataque.

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