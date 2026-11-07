$!Atacan a balazos bodega en el fraccionamiento Villa de Jaraco, en Mazatlán; sin lesionados

MAZATLÁN._ Una bodega fue atacada con disparos de arma larga en el fraccionamiento Villas del Jaraco.

El hecho se registró a las 07:00 horas sobre la calle Humboldt y Heródoto, donde, de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra la bodega, construida con lámina acanalada, causando solamente daños en el portón de lámina.