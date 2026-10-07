$!Atacan a balazos camión urbano de la ruta Toledo en Culiacán; hay un herido

CULIACÁN._ Un camión urbano de la ruta Toledo número 1 fue atacado a balazos por personas que viajaban a bordo de una motocicleta, cuando circulaba por el bulevar Pedro Infante y Rolando Arjona, en el sector Country Club, frente a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC). Durante el ataque, una persona identificada como Hugo, quien se encontraba a bordo de la unidad, resultó lesionado. Hasta el momento se desconoce si se trata del chofer o del ayudante del camión.

El lesionado fue trasladado inicialmente a las instalaciones de Cruz Roja, donde recibió atención médica y fue estabilizado; posteriormente fue llevado a un hospital para continuar con su atención. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y apoyaron al personal de Cruz Roja para trasladar al herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:20 horas, cuando la unidad circulaba por uno de los principales bulevares de la ciudad, a la altura de las instalaciones de la JAPAC.

De acuerdo con información preliminar, el camión recibió alrededor de 10 impactos de bala durante el ataque.

Tras el ataque, la persona que resultó herida fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Culiacán, ubicadas sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano, en el Primer Cuadro de la ciudad, por el conductor del transporte urbano donde se registró la presencia de autoridades.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni ha precisado el número de personas lesionadas.