Atacan a balazos casino en Tres Ríos durante la noche del lunes, en Culiacán

CULIACÁN. _Un casino ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este lunes 27 de abril, hecho que dejó daños materiales y movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, la agresión ocurrió después de las 23:00 horas en un establecimiento situado sobre la calle Roberto Hernández.

Versiones preliminares señalan que sujetos desconocidos, quienes presuntamente viajaban en una camioneta, se detuvieron frente al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada antes de escapar.

Tras los reportes de detonaciones, autoridades desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre detenciones.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones materiales en el exterior del negocio.

Fue hasta la mañana de este martes cuando ciudadanos y automovilistas que transitaban por el sector alertaron nuevamente sobre los impactos visibles en el inmueble.

Cabe señalar que otras dos sucursales de la misma cadena de casinos, una localizada en la colonia Lomas del Bulevar y otra en Villas Universidad, también han sido atacadas a balazos en meses recientes.