$!Atacan a balazos clínica en Mazatlán; dos mujeres resultan heridas y una muere en hospital

MAZATLÁN._ Dos mujeres resultaron heridas tras un ataque armado registrado este viernes en Mazatlán, luego de que hombres armados ingresaron a una clínica y dispararon contra el personal. Los hechos se reportaron a las 19:45 horas en una clínica ubicada sobre la lateral al sur del paso superior conocido como puente de El Conchi, en la colonia Emiliano Zapata.

Según versiones de testigos, hombres armados entraron al lugar y comenzaron a disparar contra el personal; tras el ataque, los agresores salieron y abordaron sus vehículos para darse a la fuga. Dos mujeres fueron encontradas tiradas en el piso y presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego. Una de ellas fue trasladada en un vehículo particular a una clínica cercana.