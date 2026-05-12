Atacan a balazos comercios y una vivienda; además incendian vehículos en El Palmito, en Culiacán

Civiles armados atacaron a balazos una vivienda y varios locales comerciales, además de incendiar una góndola y una camioneta durante la noche de este martes 12 de mayo en la Xolonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

Los hechos comenzaron alrededor de las 21:00 horas, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del sector, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

El primer hecho se registró sobre la calle Maya, entre Cruz Medina y Constituyentes Esteban Vaca Calderón, donde autoridades localizaron una vivienda con impactos de bala en la fachada principal.

Frente al inmueble también se encontraba una góndola incendiada, la cual presuntamente fue prendida en fuego de manera intencional por los responsables.

De acuerdo con los reportes, la casa se encontraba deshabitada al momento del ataque, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Posteriormente, unas cuadras más adelante, sobre la calle Tarahumaras, entre Constituyentes Carlos Gracidas y Constituyentes Natividad Macías, sujetos armados atacaron a balazos varios locales comerciales que ya se encontraban cerrados.

Durante esta agresión, los responsables utilizaron una camioneta Chevrolet S10 color negro, modelo antiguo, para impactarla contra uno de los negocios y posteriormente incendiarla, causando daños en la fachada y estructuras del sitio.

Al igual que en el primer caso, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones aseguraron ambos puntos, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.