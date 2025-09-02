$!Atacan a balazos dos casas en residencial Belcantto de Culiacán

CULIACÁN. _ La madrugada de este martes, hombres armados atacaron a balazos dos viviendas ubicadas en la privada Aprico, del fraccionamiento Residencial Belcantto, al norte de la ciudad. El ataque generó momentos de pánico entre los residentes de la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores forzaron las puertas de los inmuebles y realizaron múltiples disparos que causaron daños considerables en las fachadas, ventanas y cristales. A pesar de la violencia del hecho, no se reportaron personas lesionadas.
El ataque se suma a una serie de agresiones similares registradas en distintos puntos de Culiacán en los últimos meses. Según fuentes oficiales y testimonios vecinales, ya se contabilizan más de 100 viviendas afectadas por ataques armados, en medio de una escalada de violencia atribuida a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio, acordonaron la zona y aseguraron casquillos percutidos de grueso calibre como parte de las diligencias iniciales.