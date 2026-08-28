Seguridad
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Ataque armado

Atacan a balazos e incendian edificio de departamentos en sector Montebello de Culiacán

Hombres armados dispararon contra un inmueble, derrumbaron el portón con un vehículo y le prendieron fuego; elementos de Bomberos rescataron a una mujer y a dos menores de edad atrapados entre el humo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/08/2026 08:06
28/08/2026 08:06

CULIACÁN. _ Un edificio de departamentos fue atacado a balazos e incendiado durante las primeras horas de este viernes en el sector Montebello, en Culiacán, donde un vehículo también fue utilizado para derrumbar el portón del inmueble.

El suceso ocurrió sobre la calle Montebello, entre Monte Cáucaso y 22 de Diciembre, a espaldas de la Escuela Primaria Rafael Buelna, sitio al que acudieron elementos del Ejército Mexicano, Bomberos de Culiacán y Protección Civil.

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De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble y posteriormente provocaron el fuego. En la vía pública quedaron esparcidos más de 100 casquillos percutidos de fusil de asalto, según información proporcionada por personal militar.

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Mientras elementos del cuerpo de Bomberos maniobraban para sofocar las llamas y evacuar el humo acumulado en la estructura, el personal utilizó una escalera telescópica para poner a salvo a una mujer y a dos menores de edad, quienes quedaron atrapados al verse imposibilitados para salir por el acceso principal.

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Personal paramédico de Protección Civil brindó atención en el lugar para valorar el estado de salud de las personas auxiliadas y determinar si requerían traslado a una unidad médica.

La fachada del edificio registró daños severos y parte de la estructura interior quedó calcinada, mientras que el vehículo empleado durante la agresión permaneció incrustado en el portón de acceso.

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Efectivos del Ejército Mexicano mantienen resguardada la zona para permitir que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes.

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