$!Atacan a balazos e incendian edificio de departamentos en sector Montebello de Culiacán

CULIACÁN. _ Un edificio de departamentos fue atacado a balazos e incendiado durante las primeras horas de este viernes en el sector Montebello, en Culiacán, donde un vehículo también fue utilizado para derrumbar el portón del inmueble.

El suceso ocurrió sobre la calle Montebello, entre Monte Cáucaso y 22 de Diciembre, a espaldas de la Escuela Primaria Rafael Buelna, sitio al que acudieron elementos del Ejército Mexicano, Bomberos de Culiacán y Protección Civil.