$!Atacan a balazos e incendian una vivienda en Prados del Sur, en Culiacán

Un domicilio fue atacado a balazos e incendiado la noche de este martes 5 de mayo en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán, agresión que dejó daños materiales en el inmueble pero ningún lesionado.
El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Islas Carolinas y la avenida Mar de Tasmania, donde sujetos armados arribaron y comenzaron a disparar contra la fachada principal del inmueble.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron posteriormente a la propiedad y provocaron un incendio antes de darse a la fuga.
Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones y observar el fuego, lo que generó una rápida movilización de elementos de seguridad.
Versiones extraoficiales indicaron que tras el ataque se habría iniciado una persecución contra los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.
Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron la vivienda en llamas y con múltiples impactos de bala visibles en la fachada, por lo que solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Culiacán.
Los rescatistas realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia otros domicilios cercanos.
En la zona también fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados como parte de las evidencias del ataque.
Aunque los propietarios del inmueble se encontraban en el sitio al momento de la intervención de las autoridades, no se ha precisado si estaban dentro o fuera de la vivienda cuando ocurrieron los hechos.
Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.