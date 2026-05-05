$!Atacan a balazos e incendian una vivienda en Prados del Sur, en Culiacán

Un domicilio fue atacado a balazos e incendiado la noche de este martes 5 de mayo en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán, agresión que dejó daños materiales en el inmueble pero ningún lesionado.

El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Islas Carolinas y la avenida Mar de Tasmania, donde sujetos armados arribaron y comenzaron a disparar contra la fachada principal del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron posteriormente a la propiedad y provocaron un incendio antes de darse a la fuga.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones y observar el fuego, lo que generó una rápida movilización de elementos de seguridad.