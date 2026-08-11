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Violencia

Atacan a balazos expendio de cerveza en plena avenida Del Mar, en Mazatlán

Hombres armados con armas cortas dispararon contra las puertas de aluminio del establecimiento. No se reportan personas heridas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/08/2026 15:43
11/08/2026 15:43

MAZATLÁN. _ Otro ataque con disparos de arma de fuego contra un expendio de cerveza se registró la tarde de este martes. El negocio se encuentra ubicado sobre la avenida Del Mar, en Mazatlán.

El ataque fue reportado a las 14:15 horas y ocurrió en un depósito ubicado sobre la avenida Del Mar, casi esquina con la calle Lola Beltrán, en la colonia Palos Prietos.

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En esta ocasión, hombres armados con armas cortas dispararon contra las puertas de aluminio del establecimiento. Los impactos quedaron marcados en los cristales. Tras las primeras indagatorias de las autoridades, no se reportaron personas heridas.

La zona fue acordonada por policías municipales y elementos de las fuerzas federales.

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