Atacan a balazos fachada de domicilio en la colonia Buenos Aires de Culiacán

Un domicilio ubicado frente a las canchas deportivas de la colonia Buenos Aires, al sur de la capital sinaloense, resultó con daños tras ser blanco de disparos de arma de fuego durante la mañana de este martes, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas, luego de que autoridades recibieran reportes sobre detonaciones en el sector, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de la Defensa acudieron al sitio y confirmaron que la fachada del inmueble presentaba múltiples impactos de bala, ocasionados por civiles armados que se dieron a la fuga.

Como parte del protocolo, la zona fue acordonada para conservar los indicios y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Peritos aseguraron casquillos percutidos localizados en la vía pública y documentaron los daños en el inmueble, mientras que autoridades informaron que se implementarían recorridos de vigilancia en el área para reforzar la seguridad.