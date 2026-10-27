$!Atacan a balazos fachada de vivienda en la colonia Chapultepec; reportan decenas de impactos

CULIACÁN. _ Un ataque a balazos contra la fachada de una vivienda en la colonia Chapultepec dejó cuantiosos daños materiales en el inmueble, en hechos registrados este lunes en la capital sinaloense.
De acuerdo con las autoridades y testimonios en el sitio, la agresión armada ocurrió en un domicilio marcado con el número 124 sobre la calle Francisco Márquez, cerca de la zona centro-norte de la ciudad.
En el lugar son visibles los severos daños ocasionados por las ráfagas de arma de fuego, los cuales se concentran cerca de la entrada principal.
La estructura de la vivienda presenta múltiples perforaciones en la pared de concreto y ladrillo, así como en el portón metálico de lámina de la cochera, el cual tiene capacidad para varios vehículos.
A simple vista se contabilizan al menos 50 orificios de bala en el portón de la cochera, además de diversos impactos profundos en los muros contiguos.
Dentro, y gracias a los orificios hechos por las balas, fue posible observar un vehículo deportivo de la marca Toyota, también con decenas de marcas hechas por las balas en el parabrisas y la carrocería.
Tras el reporte insistente en redes sociales, elementos de las fuerzas de seguridad, pero solo un par y en bicicletas, acudieron al lugar, observaron la escena y se retiraron.
De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas dentro o fuera del inmueble.