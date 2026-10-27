$!Atacan a balazos fachada de vivienda en la colonia Chapultepec; reportan decenas de impactos

CULIACÁN. _ Un ataque a balazos contra la fachada de una vivienda en la colonia Chapultepec dejó cuantiosos daños materiales en el inmueble, en hechos registrados este lunes en la capital sinaloense.

De acuerdo con las autoridades y testimonios en el sitio, la agresión armada ocurrió en un domicilio marcado con el número 124 sobre la calle Francisco Márquez, cerca de la zona centro-norte de la ciudad.

En el lugar son visibles los severos daños ocasionados por las ráfagas de arma de fuego, los cuales se concentran cerca de la entrada principal.