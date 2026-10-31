$!Atacan a balazos fachada de vivienda en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

El hecho se registró sobre la calle Clivia, entre Bahía de Kino y Gladiolas, donde vecinos reportaron haber escuchado ráfagas de armas largas.

MAZATLÁN._ La tarde de este sábado, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de una vivienda ubicada en la colonia Flores Magón.

Los agresores circulaban en una camioneta Ford Explorer en la cual huían sobre la calle Bahía Kino, pero chocaron contra un automóvil Nissan Versa de reciente modelo antes de llegar al cruce con el Libramiento Luis Donaldo Colosio y dejaron abandonada la camioneta, pero si lograron evadir a las autoridades.

Tras el ataque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el inmueble.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona para iniciar con las diligencias correspondientes y recabar indicios.