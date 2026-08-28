$!Atacan a balazos fachada de vivienda en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda fue atacada a balazos con armas de alto poder durante la mañana de este viernes en la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán, en una agresión armada que dejó únicamente daños materiales en la fachada.
Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Verdugo, entre Fray Bernardo de Balbuena y Manuel Estrada.
Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples ráfagas de arma de fuego. Reportes preliminares de las autoridades confirman que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas durante el tiroteo.
El inmueble atacado cuenta con antecedentes violentos. Hace poco más de un año, un motociclista fue asesinado a balazos en la entrada de este mismo domicilio.
Elementos de corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar el perímetro y evitar la alteración de la escena del crimen.
Posteriormente, personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron la zona y recabaron los casquillos percutidos que quedaron esparcidos en la zona.