$!Atacan a balazos fachada de vivienda en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda fue atacada a balazos con armas de alto poder durante la mañana de este viernes en la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán, en una agresión armada que dejó únicamente daños materiales en la fachada.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Verdugo, entre Fray Bernardo de Balbuena y Manuel Estrada.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples ráfagas de arma de fuego. Reportes preliminares de las autoridades confirman que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas durante el tiroteo.

El inmueble atacado cuenta con antecedentes violentos. Hace poco más de un año, un motociclista fue asesinado a balazos en la entrada de este mismo domicilio.