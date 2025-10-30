$!Atacan a balazos gasolinera sobre la carretera Internacional México 15, en Culiacán

Un grupo de hombres armados disparó la tarde de este jueves contra una gasolinera situada sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del Seminario Diocesano de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 16:00 horas, en la zona conocida como El Rosal Enfermo, cerca del Campo Morelia.
De acuerdo con los reportes policiales, los agresores llegaron al sitio, abrieron fuego contra las instalaciones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
El paradero de los agresores se desconoce, así como la unidad automotriz en la que viajaban o sus características físicas.
No se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. Refieren que en el lugar solo se encontraba un personal de la gasolinera trabajando, sin embargo resultó ileso del atentado.
Elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsables del ataque.