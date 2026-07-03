$!Atacan a balazos inmueble habilitado como restaurante de mariscos en la colonia Genaro Estrada, Culiacán

CULIACÁN.- Un inmueble de dos niveles acondicionado para operar como restaurante de mariscos fue atacado a balazos la mañana de este viernes en la colonia Genaro Estrada, dejando únicamente daños materiales en la fachada y los cristales, sin que se reportaran personas lesionadas.

La agresión se registró sobre la calle José Ferrer, entre la avenida Revolución, luego de que vecinos alertaran al servicio de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, varios hombres armados arribaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.