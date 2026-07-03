$!Atacan a balazos inmueble habilitado como restaurante de mariscos en la colonia Genaro Estrada, Culiacán

CULIACÁN.- Un inmueble de dos niveles acondicionado para operar como restaurante de mariscos fue atacado a balazos la mañana de este viernes en la colonia Genaro Estrada, dejando únicamente daños materiales en la fachada y los cristales, sin que se reportaran personas lesionadas.
La agresión se registró sobre la calle José Ferrer, entre la avenida Revolución, luego de que vecinos alertaran al servicio de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, varios hombres armados arribaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.
En un principio trascendió que el ataque había sido dirigido contra un restaurante de mariscos ubicado en el sector; sin embargo, autoridades confirmaron que el blanco fue un domicilio adaptado para funcionar como ese tipo de establecimiento, localizado a unos metros del negocio.
Elementos de las diferentes corporaciones de seguridad acudieron al lugar, acordonaron la zona y resguardaron la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.
Durante la inspección, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos percutidos que serán integrados a la carpeta de investigación. El inmueble presentó múltiples impactos de proyectil en la fachada, además de daños en ventanas y cristales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el móvil de la agresión.
Con este hecho, ya son dos los inmuebles atacados a balazos este viernes en Culiacán, luego del atentado registrado horas antes contra una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria.
En la entidad, suman tres ataques contra inmuebles durante la jornada, considerando además el registrado en un domicilio de la colonia Infonavit Las Huertas, en el municipio de Escuinapa.