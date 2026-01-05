Atacan a balazos local comercial en el sector norte de Culiacán; solo hubo daños materiales

Un ataque a balazos contra la fachada de un local comercial ubicado en el sector norte de Culiacán dejó como saldo únicamente daños materiales, informaron autoridades de seguridad.

Los hechos se registraron minutos antes de las 6:00 horas de este lunes, cuando vecinos del Fraccionamiento Espacios Barcelona reportaron detonaciones de arma de fuego en un negocio situado sobre el Bulevar Elbert, a pocos metros de un canal de aguas pluviales.

Al arribar al sitio, agentes preventivos localizaron el inmueble con decenas de impactos de bala en la fachada, por lo que procedieron a asegurar el perímetro para permitir las labores periciales.

Durante el trabajo de campo, peritos localizaron y aseguraron más de 100 casquillos percutidos de rifles AR-15 y AK-47, conocidos como “cuerno de chivo”, los cuales fueron integrados como evidencia.

Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.