$!Atacan a balazos negocio de autolavado en la Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un establecimiento de autolavado fue atacado a tiros durante la tarde de este sábado 16 de mayo en la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
El tiroteo, registrado sobre la calle Rey Melchor, entre Profesor Antonio Serrano y Martiniano Romero, dejó únicamente daños materiales a la estructura del local.
Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:30 horas, a un costado de la unidad deportiva de la colonia.
Al llegar, personal del Ejército Mexicano aseguró cerca de 35 casquillos percutidos de arma larga, que quedaron regados por la calle y hacia la entrada del negocio.
De manera inicial, las autoridades informaron que el autolavado no estaba en operaciones al momento del hecho.
El tramo de la calle Rey Melchor quedó acordonado por militares, mientras que Fiscalía General del Estado recogió las evidencias para iniciar la investigación por daños dolosos al inmueble.