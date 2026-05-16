$!Atacan a balazos negocio de autolavado en la Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un establecimiento de autolavado fue atacado a tiros durante la tarde de este sábado 16 de mayo en la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán. El tiroteo, registrado sobre la calle Rey Melchor, entre Profesor Antonio Serrano y Martiniano Romero, dejó únicamente daños materiales a la estructura del local.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:30 horas, a un costado de la unidad deportiva de la colonia. Al llegar, personal del Ejército Mexicano aseguró cerca de 35 casquillos percutidos de arma larga, que quedaron regados por la calle y hacia la entrada del negocio.