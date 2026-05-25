$!Atacan a balazos negocio de cosméticos en Las Quintas, en Culiacán; presentó tres impactos en la fachada

Un negocio de cosméticos fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

El atentado se registró en el cruce de la calle Estado de Puebla y la calle Sinaloa, donde se ubica el establecimiento afectado.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:30 horas vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente dieron aviso al número de emergencias.