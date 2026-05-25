$!Atacan a balazos negocio de cosméticos en Las Quintas, en Culiacán; presentó tres impactos en la fachada

Un negocio de cosméticos fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán.
El atentado se registró en el cruce de la calle Estado de Puebla y la calle Sinaloa, donde se ubica el establecimiento afectado.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:30 horas vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente dieron aviso al número de emergencias.
Tras realizar recorridos en el sector, elementos del Ejército Mexicano localizaron el inmueble con al menos tres impactos de bala visibles en la fachada.
Además, frente al negocio fueron encontrados tres casquillos percutidos, indicios que confirmaron que la agresión ocurrió directamente en ese punto.
Las autoridades informaron que el local se encontraba deshabitado al momento del ataque, por lo que no hubo personas lesionadas ni víctimas, registrándose únicamente daños materiales.
Uno de los impactos quedó marcado en la pared de la segunda planta del inmueble, mientras que los otros dos dañaron la cortina metálica de acceso ubicada en la planta baja.
Tras el hallazgo, los elementos castrenses acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes.