$!Atacan a balazos negocio de préstamos en Culiacán; había trabajadores dentro

CULIACÁN._ Civiles armados atacaron a balazos un negocio de préstamos ubicado en la colonia Jorge Almada, en el sector Centro de Culiacán, al mediodía de este domingo 17 de mayo. El atentado fue reportado alrededor de las 12:40 horas en el cruce de la calle Francisco Villa y la avenida Guadalupe Victoria, luego de que vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados arribaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada.

Versiones preliminares también señalan que los responsables habrían intentado incendiar el negocio antes de escapar del lugar. El estruendo de los disparos fue escuchado por habitantes de distintos sectores cercanos, incluidos vecinos de la colonia Centro y del sector Tres Ríos. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y localizaron daños visibles en el establecimiento, entre ellos impactos de bala en la fachada y una puerta de cristal destrozada por los disparos.