$!Atacan a balazos patrulla de la Guardia Nacional en carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ Una patrulla de la Guardia Nacional fue blanco de una agresión a balazos la tarde del martes, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica. El ataque se registró justo frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La unidad afectada pertenece a la división de carreteras y, de acuerdo con los primeros informes, el incidente se originó con una persecución en la carretera La 20 que se extendió hasta la Culiacán-Eldorado. En este punto, los agentes fueron atacados directamente por presuntos civiles armados que se dieron a la fuga.