Atacan a balazos patrulla de la Guardia Nacional en carretera Culiacán-Eldorado

La unidad de la división de carreteras de la Guardia Nacional recibió impactos de bala tras una persecución contra presuntos civiles armados en la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura de Costa Rica. No se reportan heridos
29/10/2025 14:23
CULIACÁN. _ Una patrulla de la Guardia Nacional fue blanco de una agresión a balazos la tarde del martes, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica. El ataque se registró justo frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La unidad afectada pertenece a la división de carreteras y, de acuerdo con los primeros informes, el incidente se originó con una persecución en la carretera La 20 que se extendió hasta la Culiacán-Eldorado. En este punto, los agentes fueron atacados directamente por presuntos civiles armados que se dieron a la fuga.

La patrulla resultó con múltiples impactos de bala, pero a pesar de la intensidad de la agresión, no se reportó personal de la Guardia Nacional lesionado.

Tras el ataque, los uniformados federales solicitaron apoyo de inmediato, lo que provocó el despliegue de personal adicional para asegurar el perímetro y establecer un control preventivo en la zona. La escena fue acordonada con cinta de seguridad mientras llegaban peritos e investigadores.

