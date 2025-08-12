$!Atacan a balazos policías estatales y municipales en Culiacán

CULIACÁN. _ Sujetos armados atacaron a balazos una patrulla de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal la tarde de este lunes, en las inmediaciones del Hospital General de Culiacán, ubicado sobre la carretera a Imala, en el sector Los Ángeles, al nororiente de la capital sinaloense. El ataque, registrado alrededor de las 14:20 horas, no dejó personas lesionadas ni fallecidas. Una unidad oficial presentó daños en el cristal de la puerta trasera lateral. La agresión provocó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Según información recabada en el lugar, el Grupo Polígono, integrado por elementos de las policías estatal y municipal, fue interceptado por sujetos armados que viajaban en una camioneta y que abrieron fuego contra el convoy de ambas corporaciones. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal fueron agredidos por civiles armados en ese sector, al nororiente de la ciudad.

La dependencia estatal informó que el personal policial resultó ileso y que la situación fue controlada. En tanto, las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional implementaron un operativo para dar con los responsables. “SSP Sinaloa informa que elementos de la PEP Sinaloa y la Policía Municipal fueron objeto de una agresión por civiles armados en inmediaciones del Hospital General en el sector Los Ángeles, al nor-oriente de Culiacán. El personal resultó ileso y la situación está controlada”, señala el breve comunicado.