$!Atacan a balazos por segunda ocasión un taller en la Salvador Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque contra un taller de la Colonia Salvador Allende dejó daños al interior, donde fueron dirigidos los disparos.
Los hechos se registraron a las 18:15 horas de este sábado en un taller ubicado entre las calles Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.
Según versiones, hombres armados descendieron de una camioneta blanca, se asomaron al taller y dispararon en repetidas ocasiones. Luego del ataque, se dieron a la fuga en la unidad.
A la llegada de elementos de la Secretaría de la Marina como primeros respondientes, policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, descubrieron a dos hombres al interior del taller, quienes fueron retenidos y presentados para que rindieran su versión de los hechos.
El pasado viernes 2 de octubre se registró un ataque armado en este mismo establecimiento con saldo de dos hombres sin vida.