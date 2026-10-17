Seguridad
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Violencia

Atacan a balazos por segunda ocasión un taller en la Salvador Allende, en Mazatlán

Hombres armados dispararon contra el establecimiento y huyeron en una camioneta blanca. Autoridades localizaron a dos hombres en el interior y los presentaron para que rindieran su versión de los hechos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/10/2026 19:42
17/10/2026 19:42

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque contra un taller de la Colonia Salvador Allende dejó daños al interior, donde fueron dirigidos los disparos.

Los hechos se registraron a las 18:15 horas de este sábado en un taller ubicado entre las calles Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.

Según versiones, hombres armados descendieron de una camioneta blanca, se asomaron al taller y dispararon en repetidas ocasiones. Luego del ataque, se dieron a la fuga en la unidad.

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A la llegada de elementos de la Secretaría de la Marina como primeros respondientes, policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, descubrieron a dos hombres al interior del taller, quienes fueron retenidos y presentados para que rindieran su versión de los hechos.

El pasado viernes 2 de octubre se registró un ataque armado en este mismo establecimiento con saldo de dos hombres sin vida.

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