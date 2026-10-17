$!Atacan a balazos por segunda ocasión un taller en la Salvador Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque contra un taller de la Colonia Salvador Allende dejó daños al interior, donde fueron dirigidos los disparos.

Los hechos se registraron a las 18:15 horas de este sábado en un taller ubicado entre las calles Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.

Según versiones, hombres armados descendieron de una camioneta blanca, se asomaron al taller y dispararon en repetidas ocasiones. Luego del ataque, se dieron a la fuga en la unidad.