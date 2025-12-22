$!Atacan a balazos un casino de la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán; solo se registraron daños materiales

Un casino de la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán, fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados la tarde-noche de este lunes, dejando un saldo de daños materiales pero ninguna persona lesionada. El atentado se registró alrededor de las 18:45 horas entre el cruce de los bulevares Emiliano Zapata y Manuel Clouthier. Según primeros reportes, un grupo de civiles con armas largas de fuego pasó por el lugar para abrir fuego contra el establecimiento, sin importar de que dentro se encontraban trabajadores y clientes.







Tras el ataque, los responsables emprendieron la huida rápidamente a bordo de una unidad automotriz, sin embargo dejaron una mochila negra en el pavimento, así como decenas de casquillos percutidos. Elementos de los tres niveles de gobierno arribaron rápidamente al lugar, se desplegaron y empezaron a evacuar la gente del casino mientras aseguraban la zona. En un tramo del bulevar Manuel Clouthier quedaron colocadas múltiples piedras y conos naranjas, pues debajo de los mismos estaban siendo asegurados los casquillos percutidos. En tanto, las autoridades procedieron a revisar la mochila que fue abandonada por los gatilleros, la abrieron y dentro encontraron cargadores para arma de fuego, material que fue decomisado.





