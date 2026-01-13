$!Atacan a balazos un domicilio de la colonia Antonio Nakayama, en Culiacán

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas en el cruce de las calles Francisco Serrano y Eligió Ancona. Según reportes preliminares, un grupo de sujetos armados arribaron frente al domicilio para dispararle en repetidas ocasiones.

Un ataque armado contra un domicilio reportado la tarde-noche de este martes en la colonia Nakayama, en el sector Barrancos de Culiacán, dejó daños materiales en el inmueble y decenas de casquillos percutidos asegurados.

Vecinos llamaron a la línea de emergencia 911 para reportar el caso luego de haber escuchado las múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.

Elementos del Ejército Mexicano fueron quienes actuaron como primeros respondientes y al observar los daños procedieron a acordonar la zona. Durante el aseguramiento de la escena, los efectivos revisaron la vivienda baleada, percatándose de que no había nadie en su interior y descartado el saldo de personas lesionadas debido al ataque.

La vivienda agredida era de dos plantas, de color claro y con portón blanco. Los impactos de bala fueron claramente vistos en la parte de la fachada principal.

Más tarde arribaron los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para encargarse de las diligencias correspondientes.