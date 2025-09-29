Atacan a balazos un expendio cervecero de Villa Juárez, en Navolato; reportan un lesionado

Un expendio cervecero fue blanco de disparos durante la tarde de este lunes 29 de septiembre en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en las inmediaciones de la carretera “La 20”, en Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 17:30 horas. A pesar que no se ha reportado el punto exacto en donde ocurrió el atentado, refieren que fue en las inmediaciones de la carretera antes mencionada.

Según informes, un grupo de civiles con armas de grueso calibre abrieron fuego contra un local de cervezas que se encuentra en la zona, dejándolo gravemente afectado y con importantes pérdidas materiales.

Durante el hecho, decenas de estudiantes y personal de una escuela secundaria vivieron momentos de terror al escuchar las fuertes y prolongadas detonaciones de arma de fuego.

En un video es posible observar cómo se resguardan en la tienda de la escuela, cierran las cortinas y se tiran al suelo para evitar un posible daño colateral del atentado, debido a que el ataque ocurrió próximo al complejo escolar.