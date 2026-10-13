$!Atacan a balazos un inmueble en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un inmueble ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de la capital sinaloense, fue blanco de un ataque armado la mañana de este martes, que dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas. El hecho fue reportado alrededor de las 9:00 horas al número de emergencias 911, luego de que vecinos del sector alertaran sobre detonaciones de arma de fuego.

La agresión ocurrió en la esquina de las calles Indio de Gelatao y Lorenzo L. Zavala, donde elementos del Ejército Mexicano acudieron y confirmaron que la fachada del inmueble y la barda perimetral presentaban múltiples impactos de bala. Durante la inspección del lugar, las autoridades localizaron más de 50 casquillos percutidos de arma larga esparcidos sobre el pavimento.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque no dejó víctimas, por lo que los daños se limitaron a la estructura de la propiedad. Hasta el momento, se desconoce si el inmueble se encontraba habitado al momento de la agresión.