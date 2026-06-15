$!Atacan a balazos una peluquería en la colonia Chulavista, en Culiacán

Un negocio de peluquería fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 15 de junio en la colonia Chulavista, al sur de Culiacán.

El hecho se registró en un establecimiento ubicado frente a la calzada Las Torres, entre las calles Manuel Doblado y José María Mata, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon directamente contra el inmueble antes de escapar con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y localizaron el negocio con diversos daños ocasionados por los disparos.