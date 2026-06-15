$!Atacan a balazos una peluquería en la colonia Chulavista, en Culiacán

Un negocio de peluquería fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 15 de junio en la colonia Chulavista, al sur de Culiacán.
El hecho se registró en un establecimiento ubicado frente a la calzada Las Torres, entre las calles Manuel Doblado y José María Mata, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon directamente contra el inmueble antes de escapar con rumbo desconocido.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y localizaron el negocio con diversos daños ocasionados por los disparos.
Los impactos de bala fueron visibles principalmente en una puerta de cristal deslizante ubicada en la fachada del establecimiento. De manera preliminar se observaron al menos tres impactos, aunque las autoridades no descartaron que existieran más daños en el inmueble.
Durante la inspección de la escena también fueron localizados varios casquillos percutidos sobre la vía pública, los cuales fueron asegurados como parte de las evidencias.
Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos especializados acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.
Pese a la agresión armada, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo del ataque quedó únicamente en daños materiales al negocio.