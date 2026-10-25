$!Atacan a balazos una vivienda de la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a tiros contra un inmueble se registró la mañana de este domingo 25 de octubre en la Colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán. El domicilio afectado se encuentra sobre la Calle Benito Juárez, entre las avenidas Manuel Estrada y Antonio Nakayama.

El reporte de disparos movilizó a las autoridades por el sector cerca de las 09:30 horas, ya que inicialmente se alertó sobre un atentado contra personas a bordo de un vehículo Nissan Tsuru blanco. No obstante, una vez que acudieron al punto de referencia, corporaciones indicaron que el blanco del ataque fue un domicilio, y no se encontraron personas lesionadas ni fallecidas en el lugar.