$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una vivienda fue atacada a balazos durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el interior del coto privado Atlántico Coto Residencial, en Mazatlán. El hecho se registró alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Venecia, cuando hombres armados ingresaron al complejo residencial a bordo de dos camionetas, una de color negro y una de color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos descendieron de las unidades y dispararon ráfagas con armas largas contra la fachada de una vivienda. Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el inmueble presentó daños materiales en su fachada, además de afectaciones a un automóvil y una cuatrimoto que se encontraban en la cochera.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recolectaron indicios en el lugar para integrar la carpeta de investigación.