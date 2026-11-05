Seguridad
|
Ataque armado

Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

Hombres armados ingresaron al complejo residencial a bordo de dos camionetas; el ataque dejó daños materiales, pero no personas lesionadas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/11/2026 08:30
05/11/2026 08:30

MAZATLÁN. _ Una vivienda fue atacada a balazos durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el interior del coto privado Atlántico Coto Residencial, en Mazatlán.

El hecho se registró alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Venecia, cuando hombres armados ingresaron al complejo residencial a bordo de dos camionetas, una de color negro y una de color blanco.

$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos descendieron de las unidades y dispararon ráfagas con armas largas contra la fachada de una vivienda.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el inmueble presentó daños materiales en su fachada, además de afectaciones a un automóvil y una cuatrimoto que se encontraban en la cochera.

$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena.

$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recolectaron indicios en el lugar para integrar la carpeta de investigación.

$!Atacan a balazos una vivienda en el coto residencial Atlántico, en Mazatlán

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

#Violencia
#Mazatlán
#Sinaloa
#Ataque Armado
#ATAQUE A INMUEBLES
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube