Atacan a balazos una vivienda en la Colonia Agustina Ramírez, en Culiacán; un hombre resulta herido

Sujetos armados dispararon contra un domicilio ubicado en el sector norte de la ciudad. La víctima presentó impactos de bala en ambas piernas y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica
Noroeste/Redacción |
12/03/2026 06:45
Un hombre de 40 años resultó lesionado la noche de este miércoles luego de que sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio ubicado en la Colonia Agustina Ramírez, en el sector norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Santos Marcelino “N”, quien presentó heridas por arma de fuego en ambas piernas.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió sobre la Calle Circuito del Sol, entre Hacienda y Magisterio Nacional, cuando un grupo de civiles armados llegó hasta el inmueble y abrió fuego contra la fachada principal para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron una vivienda de un solo nivel con múltiples impactos de bala en la fachada y en los cristales frontales, además de una camioneta tipo pickup de color blanco que también se encontraba en el sitio.

Socorristas de Cruz Roja acudieron para brindar atención médica al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención especializada.

En tanto, peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias en el lugar, donde recabaron indicios balísticos y evidencia fotográfica que será integrada a la carpeta de investigación correspondiente.

