$!Atacan a balazos una vivienda en la Colonia Agustina Ramírez, en Culiacán; un hombre resulta herido

Un hombre de 40 años resultó lesionado la noche de este miércoles luego de que sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio ubicado en la Colonia Agustina Ramírez, en el sector norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Santos Marcelino “N”, quien presentó heridas por arma de fuego en ambas piernas.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió sobre la Calle Circuito del Sol, entre Hacienda y Magisterio Nacional, cuando un grupo de civiles armados llegó hasta el inmueble y abrió fuego contra la fachada principal para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano.