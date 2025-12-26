$!Atacan a balazos una vivienda en la colonia Cinco de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado atacó a balazos la noche de este viernes un domicilio localizado en la colonia Cinco de Mayo, al sur de Culiacán.
La vivienda afectada es de dos plantas y se ubica sobre la calle 24 de Junio, entre 15 de Mayo y 29 de Diciembre, cerca de la avenida 21 de Marzo.
Por este hecho, vecinos de la zona reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 21:30 horas.
Sobre la vialidad quedaron regados casquillos percutidos con los que se cometió el atentado.
A la escena se trasladaron elementos de Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán, quienes delimitaron el perímetro.
Tras varios minutos de revisión, agentes descartaron víctimas en el interior del inmueble.
Posteriormente, llegaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las investigaciones y esclarecer el hecho.