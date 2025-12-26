$!Atacan a balazos una vivienda en la colonia Cinco de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado atacó a balazos la noche de este viernes un domicilio localizado en la colonia Cinco de Mayo, al sur de Culiacán.

La vivienda afectada es de dos plantas y se ubica sobre la calle 24 de Junio, entre 15 de Mayo y 29 de Diciembre, cerca de la avenida 21 de Marzo.

Por este hecho, vecinos de la zona reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 21:30 horas.

Sobre la vialidad quedaron regados casquillos percutidos con los que se cometió el atentado.