$!Atacan a balazos una vivienda en la Colonia Domingo Rubí, en Culiacán

Un domicilio fue blanco de un ataque a balazos la tarde de este viernes 1 de mayo en la Colonia Domingo Rubí, en el sector Barrancos de Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas en el cruce de la Calle Municipio Libre y la Avenida Jesús Silva Herzog, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.

De acuerdo con los primeros informes, al menos un hombre armado pasó por el lugar y disparó en contra de la vivienda antes de retirarse. Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron el inmueble con al menos dos impactos de bala en la fachada principal.

Durante la intervención, las autoridades se percataron de que en el interior del domicilio se encontraba la familia propietaria al momento de la agresión. Al ser entrevistados, confirmaron que ninguno de sus integrantes resultó lesionado.