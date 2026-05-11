$!Atacan a balazos una vivienda en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán

Una vivienda fue atacada a balazos por civiles armados durante la noche de este lunes 11 de mayo en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, dejando únicamente daños materiales.

La agresión fue reportada alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Fresnos y 19 de Septiembre, donde vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble atacado se encontraba deshabitado al momento del atentado.