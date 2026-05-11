$!Atacan a balazos una vivienda en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán

Una vivienda fue atacada a balazos por civiles armados durante la noche de este lunes 11 de mayo en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, dejando únicamente daños materiales.
La agresión fue reportada alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Fresnos y 19 de Septiembre, donde vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble atacado se encontraba deshabitado al momento del atentado.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron una vivienda de una planta con diversos impactos de bala en la fachada principal.
Durante la inspección, los militares confirmaron que no había personas heridas ni fallecidas dentro del domicilio.
En la escena también fueron encontrados indicios balísticos esparcidos sobre la vía pública, por lo que un tramo de la calle quedó acordonado con cinta preventiva para preservar la zona.
Al sitio arribaron además elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras se esperaba la llegada de agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Frente a la vivienda permanecía estacionado un vehículo Chevrolet color rojo, el cual fue revisado por elementos militares; sin embargo, de manera preliminar no se le apreciaban daños visibles por impactos de bala.