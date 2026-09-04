Seguridad
|
Violencia

Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán

Sujetos armados disparan contra la fachada del inmueble y dejan más de 20 casquillos percutidos; no se reportan personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/09/2026 19:13
04/09/2026 19:13

MAZATLÁN._ Un domicilio del Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, fue atacado a balazos poco después de las 17:30 horas de este viernes 4 de septiembre.

Sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo hasta una vivienda ubicada sobre la Calle San Guillermo, casi esquina con la Avenida Óscar Pérez Escobosa, y realizaron múltiples disparos contra la fachada antes de darse a la fuga.

  • $!Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán
  • $!Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán

En el lugar quedaron más de 20 casquillos percutidos y el inmueble presentó varios impactos de bala tanto en el portón principal como en las ventanas de la vivienda.

Tras el reporte al 911, elementos del Ejército acudieron al sitio y acordonaron el área en espera del personal perivial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

No se reportaron personas lesionadas ya que al parecer la vivienda se encontraba vacía al momento del ataque.

  • $!Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán
  • $!Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán
#Violencia
#Ataque a balazos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube