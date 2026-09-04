$!Atacan a balazos una vivienda en Real del Valle, en Mazatlán

Sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo hasta una vivienda ubicada sobre la Calle San Guillermo, casi esquina con la Avenida Óscar Pérez Escobosa, y realizaron múltiples disparos contra la fachada antes de darse a la fuga.

MAZATLÁN._ Un domicilio del Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, fue atacado a balazos poco después de las 17:30 horas de este viernes 4 de septiembre.

En el lugar quedaron más de 20 casquillos percutidos y el inmueble presentó varios impactos de bala tanto en el portón principal como en las ventanas de la vivienda.

Tras el reporte al 911, elementos del Ejército acudieron al sitio y acordonaron el área en espera del personal perivial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

No se reportaron personas lesionadas ya que al parecer la vivienda se encontraba vacía al momento del ataque.