$!Atacan a balazos una vivienda en Urbivilla del Cedro, en Culiacán; seis personas resultan ilesas

Un domicilio fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados durante la tarde de este domingo 7 de junio en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de Culiacán.
La agresión fue reportada alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Paulonia y Paseo de los Sauces, donde civiles armados dispararon en repetidas ocasiones contra una vivienda de dos plantas ubicada en la esquina de ambas vialidades.
De acuerdo con los primeros informes, al momento del atentado se encontraban en el inmueble alrededor de seis hombres jóvenes que habitan temporalmente en el lugar debido a trabajos relacionados con actividades de electricidad.
Tras la agresión, los ocupantes lograron ponerse a salvo y ninguno de ellos resultó lesionado, por lo que únicamente se reportaron daños materiales.
En la vivienda quedaron visibles múltiples impactos de bala en la fachada principal, además de ventanas y cristales destruidos por los disparos.
Luego del reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la zona y establecer un perímetro de seguridad.
Durante las diligencias iniciales, las autoridades localizaron aproximadamente 20 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como evidencia.