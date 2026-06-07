$!Atacan a balazos una vivienda en Urbivilla del Cedro, en Culiacán; seis personas resultan ilesas

Un domicilio fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados durante la tarde de este domingo 7 de junio en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Paulonia y Paseo de los Sauces, donde civiles armados dispararon en repetidas ocasiones contra una vivienda de dos plantas ubicada en la esquina de ambas vialidades.

De acuerdo con los primeros informes, al momento del atentado se encontraban en el inmueble alrededor de seis hombres jóvenes que habitan temporalmente en el lugar debido a trabajos relacionados con actividades de electricidad.