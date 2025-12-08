$!Atacan a balazos una vivienda mientras se celebraba una fiesta infantil en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Un ataque a balazos contra una vivienda, cuyo saldo fue de daños materiales, se registró la tarde de este lunes 8 de diciembre en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

El hecho, que dejó cuantiosos daños en el inmueble, ocurrió a escasos metros de donde estaba por iniciar una fiesta infantil, lo que aumentó la tensión entre las vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró minutos antes de las 16:00 horas sobre la calle José María Gutiérrez, casi esquina con la avenida Ejército Nacional.