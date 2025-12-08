$!Atacan a balazos una vivienda mientras se celebraba una fiesta infantil en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Un ataque a balazos contra una vivienda, cuyo saldo fue de daños materiales, se registró la tarde de este lunes 8 de diciembre en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.
El hecho, que dejó cuantiosos daños en el inmueble, ocurrió a escasos metros de donde estaba por iniciar una fiesta infantil, lo que aumentó la tensión entre las vecinos del sector.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró minutos antes de las 16:00 horas sobre la calle José María Gutiérrez, casi esquina con la avenida Ejército Nacional.
Testigos señalaron que varios hombres armados llegaron a bordo de distintos vehículos y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra la fachada de una vivienda utilizando rifles de alto poder.
Las ráfagas dejaron múltiples afectaciones en el inmueble. Las ventanas quedaron destruidas, las paredes presentaban numerosos impactos y la puerta principal terminó perforada por los proyectiles.
Además, frente a la calle de la vivienda quedaron regados varios casquillos de alto calibre, evidencia que posteriormente fue asegurada por las autoridades.
La cercanía del ataque con una fiesta infantil alarmó a los habitantes de la zona. A solo unos metros del domicilio atacado se encontraba preparado un brincolín, así como mesas, sillas y manteles, pues el evento estaba por comenzar.
Algunos invitados incluso estaban llegando cuando se escucharon las detonaciones. El temor llevó a varios vecinos a refugiarse de inmediato en sus hogares para evitar ser alcanzados por balas perdidas.
Elementos militares cerraron la circulación en la zona mientras peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes.