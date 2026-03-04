Seguridad
Atacan a balazos vehículo de plataforma en Culiacán; muere pasajero y hieren a conductor

La unidad estaba frente a una plaza comercial en el bulevar Pedro Infante, cerca del cruce con el bulevar Rolando Arjona, cuando fue atacada este miércoles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/03/2026 20:11
04/03/2026 20:11

CULIACÁN._ A balazos fue atacado un automóvil de servicio de transporte por plataforma este miércoles en Culiacán, en un hecho que dejó como saldo un hombre asesinado y otro herido.

De acuerdo con el informe de autoridades, el tripulante de un Chevrolet Spark color negro fue agredido a tiros cuando estaban frente a una plaza comercial en el bulevar Pedro Infante, cerca del cruce con el bulevar Rolando Arjona, aproximadamente a las 19:00 horas.

En ese hecho, el conductor resultó herido de bala, pero logró avanzar hacia el sur para huir de los agresores.

Algunos kilómetros hacia el surponiente, en una gasolinera del bulevar Jesús Kumate Rodríguez, pidió auxilio de elementos de seguridad y militares que encontró.

Sin embargo, al abordarlos, los oficiales confirmaron que el pasajero perdió la vida en el asiento trasero. Es un hombre de aspecto adulto, tez morena clara, playera y gorra negra y con barba cerrada. En sus pies quedó una caja de una paquetería.

Por su parte, el conductor fue atendido por autoridades en el lugar y posteriormente trasladado hacia un centro de salud.

