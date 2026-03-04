$!Atacan a balazos vehículo de plataforma en Culiacán; muere pasajero y hieren a conductor

CULIACÁN._ A balazos fue atacado un automóvil de servicio de transporte por plataforma este miércoles en Culiacán, en un hecho que dejó como saldo un hombre asesinado y otro herido.

De acuerdo con el informe de autoridades, el tripulante de un Chevrolet Spark color negro fue agredido a tiros cuando estaban frente a una plaza comercial en el bulevar Pedro Infante, cerca del cruce con el bulevar Rolando Arjona, aproximadamente a las 19:00 horas.

En ese hecho, el conductor resultó herido de bala, pero logró avanzar hacia el sur para huir de los agresores.