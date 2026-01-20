$!Atacan a balazos vehículos en exhibición en el fraccionamiento Bonanza, en Culiacán

Tres vehículos que se encontraban en exhibición fueron atacados a balazos durante la noche de este martes en el fraccionamiento Bonanza del sector Tres Ríos, en Culiacán.

El hecho se confirmó tras alertas sobre ráfagas de disparos de arma de fuego en sectores aledaño, aproximadamente a las 19:20 horas de este 20 de enero.

Las unidades estaban en un lote en una pequeña plaza comercial, ubicada sobre el bulevar Rotarismo, casi esquina con la calle República de Honduras.