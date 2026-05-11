$!Atacan a balazos vivienda de lujo en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán

Una vivienda fue vandalizada y atacada a balazos la tarde de este lunes 11 de mayo en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, dejando únicamente daños materiales.
La agresión se registró en un domicilio ubicado sobre la avenida Reforma, en el cruce con la calle Constituyentes Pedro Zábala, hasta donde arribaron civiles armados que abrieron fuego con armas de grueso calibre contra la propiedad.
De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble, descrito como una residencia de lujo, se encontraba deshabitado al momento del atentado.
Tras las detonaciones, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y localizaron la vivienda con múltiples afectaciones, principalmente en la fachada principal.
En el lugar se observaron impactos de bala tanto en paredes de la planta baja como del segundo nivel, además de cristales destruidos y otros daños derivados de los disparos.
Sobre el pavimento también quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos de alto calibre, los cuales fueron asegurados por las autoridades como parte de las evidencias.
La zona fue acordonada con cinta preventiva mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.