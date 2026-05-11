$!Atacan a balazos vivienda de lujo en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán

Una vivienda fue vandalizada y atacada a balazos la tarde de este lunes 11 de mayo en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán, dejando únicamente daños materiales.

La agresión se registró en un domicilio ubicado sobre la avenida Reforma, en el cruce con la calle Constituyentes Pedro Zábala, hasta donde arribaron civiles armados que abrieron fuego con armas de grueso calibre contra la propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble, descrito como una residencia de lujo, se encontraba deshabitado al momento del atentado.