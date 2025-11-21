$!Atacan a balazos vivienda del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán

Un domicilio fue sujeto de una agresión a balazos la tarde de este viernes 21 de noviembre en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, cuyo atentado solo dejó saldo de daños materiales. El ataque armado se registró a las 17:10 horas en la calle Cima Acrópolis, entre la calle Monte Churchill y la avenida Monte Toledo, frente al parque del sector conocido como el “Fiu Fiu”.

Según informes preliminares, civiles armados a bordo de una motocicleta pasaron frente a la vivienda, se detuvieron y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del mismo. Vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 luego de escuchar las múltiples detonaciones de arma de fuego, refiriendo que eran tipo ráfaga.

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron para atender el reporte, localizando en el lugar el domicilio que fue atacado a tiros. La vivienda es de una planta, la fachada está hecha de ladrillos y presuntamente estaba habilitado para la venta de sustancias ilícitas. Refieren que el inmueble se encontraba inhabitado al momento de la agresión, por lo cual no se registró el saldo de alguna persona lesionada.